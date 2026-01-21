Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов: у Газизова долгов полно, его посадить могут. Что он творил в «Спартаке», мы знаем

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о спортивном директоре махачкалинского «Динамо» Шамиле Газизове. Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Уфе» и в московском «Спартаке».

«Газизов там [в махачкалинском «Динамо»] не решает ничего. Там Гаджи Гаджиев решает. Ему просто уже тяжело, возраст такой. А когда Газизов начинает говорить о футболе, становится смешно. У него там долгов полно, его посадить могут.

То, что он творил в «Спартаке», мы знаем. И в «Уфе», что он творил, мы знаем. Несмотря на то что «Уфа» там более-менее держалась, но в конечном итоге она же вылетела», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
Новости. Футбол

