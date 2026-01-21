«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с воспитанником мадридского «Реала»

Самарские «Крылья Советов» объявили о переходе в клуб 28-летнего испанского защитника Дани Фернандеса. О подписании контракта с воспитанником мадридского «Реала» пресс-служба самарцев объявила на официальном сайте команды.

Фернандес выступал за молодёжные команды «Королевского клуба» с 2012-го по 2015-й. На профессиональном уровне футболист защищал цвета испанских клубов «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос» и «Расинг». В минувшем сезоне испанец выступал в составе подмосковных «Химок».

Всего на счету латераля 20 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился четырьмя результативным передачами. Первую часть сезона-2025/2026 Фернандес провёл в греческом «Астерасе».