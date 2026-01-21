Скидки
Дамак — Аль-Наср, результат матча 21 января 2026, счёт 1:2, 17-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» благодаря голу Криштиану Роналду обыграл «Дамак» в саудовской Про-Лиге
Комментарии

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты «Аль-Насра».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
21 января 2026, среда. 20:30 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Гариб – 5'     0:2 Роналду – 50'     1:2 Харкасс – 68'    

Счёт в матче открыл Абдулрахман Гариб. Нападающий гостей отличился в начале встречи на пятой минуте. Во втором тайме на 50-й минуте форвард Криштиану Роналду увеличил преимущество «Аль-Насра» в счёте. На 68-й минуте защитник хозяев поля Джамал Харкасс отыграл один мяч для своей команды.

Отметим, португалец забил 960-й гол в своей карьере.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Дамак» располагается на 15-й строчке, у команды 11 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
