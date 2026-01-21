Скидки
Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес прокомментировал обвинения в торговле людьми

Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Лукас Эрнандес заявил, что он и его жена Виктория Триай стали жертвами манипуляций со стороны колумбийских работников.

Ранее сообщалось, что колумбийская семья, работавшая на пару с сентября 2024-го по ноябрь 2025-го, выдвинула против них обвинения в торговле людьми и незаконной трудовой деятельности. Это дело уже передано в прокуратуру Версаля для дальнейшего разбирательства.

«К сожалению, мы не первые, кто столкнулся с подобной ситуацией. Как и многие другие до нас, мы стали жертвами манипуляций, основанных на эмоционально окрашенных историях и ложных заверениях. Мы никогда не действовали со злым умыслом или в нарушение закона, вели себя как люди и с болью поняли, что сострадание может быть использовано в корыстных целях.

В данный момент это дело рассматривается в надлежащих правовых каналах, где должны учитываться факты, а не истории, распространяемые в социальных сетях», — приводит слова Лукаса Эрнандеса Le Parisien.

