«Карабах» — «Айнтрахт»: Дуран оформил дубль на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На данный момент счёт 2:2. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте Камило Дуран оформил дубль. Ранее, на четвёртой минуте, Дуран открыл счёт в этой игре и вывел азербайджанскую команду вперёд. На 11-й минуте Джан Узун забил ответный мяч. На 78-й минуте Фарес Шаиби реализовал пенальти и обеспечил немецкой команде преимущество.

«Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.