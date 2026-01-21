Ян Облак – пятый игрок в истории, сыгравший 100 и более матчей в ЛЧ с одним тренером

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак стал пятым футболистом в истории, который сыграл 100 и больше матчей в Лиге чемпионов под руководством одного тренера. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X. Голкипер появился на поле в игре с «Галатасараем» в 7-м туре ЛЧ. Игра закончилась со счётом 1:1.

Словенский вратарь провёл 100 игр под руководством Диего Симеоне. Ранее полузащитник Коке также выходил на поле более 100 раз, когда команду возглавлял аргентинский специалист. Помимо них, рекордное количество встреч сыграли Райан Гиггз, Пол Скоулз и Гари Невилл, когда «Манчестер Юнайтед» тренировал Алекс Фергюсон.

Ян Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года и провёл за клуб 369 матчей во всех турнирах.