Главная Футбол Новости

Карабах — Айнтрахт, результат матча 21 января 2026, счет 3:2, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Карабах» вырвал победу над «Айнтрахтом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

На четвёртой минуте Дуран открыл счёт в этой игре и вывел азербайджанскую команду вперёд. На 11-й минуте Джан Узун забил ответный мяч. На 78-й минуте Фарес Шаиби реализовал пенальти и обеспечил немецкой команде преимущество. На 80-й минуте Камило Дуран оформил дубль. Бахлул Мустафазаде забил победный гол на 90+4-й минуте.

После этой игры «Карабах» с 10 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Бавария» заинтересована в подписании 14-летнего брата Ленарта Карла из «Айнтрахта» — Bild
