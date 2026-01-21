«Карабах» вырвал победу над «Айнтрахтом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Окончен матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

На четвёртой минуте Дуран открыл счёт в этой игре и вывел азербайджанскую команду вперёд. На 11-й минуте Джан Узун забил ответный мяч. На 78-й минуте Фарес Шаиби реализовал пенальти и обеспечил немецкой команде преимущество. На 80-й минуте Камило Дуран оформил дубль. Бахлул Мустафазаде забил победный гол на 90+4-й минуте.

После этой игры «Карабах» с 10 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.