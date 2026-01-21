Скидки
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Атлетико, результат матча 21 января 2026, счёт 1:1, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетико» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, Симеоне забил
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между турецким «Галатасараем» и испанским «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иштван Ковач (Карей, Румыния). Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 4'     1:1 М. Льоренте – 20'    

На четвёртой минуте полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне вывел свою команду вперёд. На 20-й минуте защитник мадридцев Маркос Льоренте отправил мяч в собственные ворота.

«Атлетико» заработал 13-е очко и занимает восьмое место. В активе «Галатасарая» 10 очков. Стамбульцы располагаются на 16-й строчке. В заключительном туре турки сыграют на выезде с «Манчестер Сити», а испанцы примут «Будё-Глимт». Обе игры пройдут в среду, 28 января.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ. Видео
