«Атлетико» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, Симеоне забил

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между турецким «Галатасараем» и испанским «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иштван Ковач (Карей, Румыния). Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

На четвёртой минуте полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне вывел свою команду вперёд. На 20-й минуте защитник мадридцев Маркос Льоренте отправил мяч в собственные ворота.

«Атлетико» заработал 13-е очко и занимает восьмое место. В активе «Галатасарая» 10 очков. Стамбульцы располагаются на 16-й строчке. В заключительном туре турки сыграют на выезде с «Манчестер Сити», а испанцы примут «Будё-Глимт». Обе игры пройдут в среду, 28 января.