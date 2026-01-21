«Челси» — «Пафос»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Гюсто, Бадьяшиль, Хато, Кайседо, Нету, Гарначо, Фернандес, Делап.

«Пафос»: Гортер, Люккассен, Пилеас, Пепе, Шуньич, Оршич, Драгомир, Бруно, Жажа, Сема, Силва.

В минувшем туре лондонская команда уступила «Аталанте» со счётом 1:2, а кипрский клуб проиграл «Ювентусу» (0:2). В следующем туре «Челси» встретится с «Наполи» (28 января), а «Пафос» — с пражской «Славией» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.