23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Пафос»: после первого тайма счёт 0:0

Комментарии

В эти минуты идёт перерыв матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Челси» и «Пафос». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Эрик Ламбрехтс (Бельгия). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Кайседо – 78'    

На данный момент «Челси» с 10 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Пафос» с шестью очками находится на 29-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Росеньор отреагировал на слухи, что при нём игроки «Челси» будут собирать конструктор Lego
