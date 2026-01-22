«Ньюкасл Юнайтед» разгромил ПСВ в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и ПСВ. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Йоан Висса вывел английскую команду вперёд на восьмой минуте. Энтони Гордон на 30-й минуте удвоил преимущество «сорок», а на 65-й минуте Харви Барнс увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 13 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов, ПСВ с восемью очками находится на 22-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.