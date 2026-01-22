Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ, результат матча 21 января 2026, счет 3:0, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» разгромил ПСВ в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и ПСВ. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Висса – 8'     2:0 Гордон – 30'     3:0 Барнс – 65'    

Йоан Висса вывел английскую команду вперёд на восьмой минуте. Энтони Гордон на 30-й минуте удвоил преимущество «сорок», а на 65-й минуте Харви Барнс увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 13 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов, ПСВ с восемью очками находится на 22-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» возглавил «Пафос» после ухода Карседо в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android