Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху»

«Айнтрахт» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху»
Комментарии

Немецкий «Айнтрахт» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, уступив в матче 7-го тура общего этапа «Карабаху» (2:3). Команды играли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

За тур до конца общего этапа «Айнтрахт» располагается на 33-м месте в турнирной таблице. В активе команды четыре очка в семи играх. Отставание от 24-го места, которое позволяет квалифицироваться в раунд плей-офф за попадание в 1/8 финала турнира теперь составляет четыре очка.

Ранее досрочно шансов на плей-офф лишились казахстанский «Кайрат» и испанский «Вильярреал».

