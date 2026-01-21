«Айнтрахт» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху»

Немецкий «Айнтрахт» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, уступив в матче 7-го тура общего этапа «Карабаху» (2:3). Команды играли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

За тур до конца общего этапа «Айнтрахт» располагается на 33-м месте в турнирной таблице. В активе команды четыре очка в семи играх. Отставание от 24-го места, которое позволяет квалифицироваться в раунд плей-офф за попадание в 1/8 финала турнира теперь составляет четыре очка.

Ранее досрочно шансов на плей-офф лишились казахстанский «Кайрат» и испанский «Вильярреал».