Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: пауза в сезоне поможет исправить наши ошибки

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о нынешнем турнирном положении самарской команды. На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Действительно, наши результаты напрягали наших болельщиков и нас самих. Но пауза пойдёт нам на пользу, я уверен в этом. Как сейчас модно говорить, пауза поможет исправить наши ошибки, поработать над ними. Мы сейчас закладываем фундамент, на котором будем двигаться вперёд.

— Какие эмоции у вас от места, которое занимает клуб?

— Спокойно, с чувством, с толком и расстановкой нужно просто работать и выжать из себя максимум, а там будет, что будет. Точно зацикливаться на этом не стоит, — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».