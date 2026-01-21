Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: пауза в сезоне поможет исправить наши ошибки

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: пауза в сезоне поможет исправить наши ошибки
Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о нынешнем турнирном положении самарской команды. На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Действительно, наши результаты напрягали наших болельщиков и нас самих. Но пауза пойдёт нам на пользу, я уверен в этом. Как сейчас модно говорить, пауза поможет исправить наши ошибки, поработать над ними. Мы сейчас закладываем фундамент, на котором будем двигаться вперёд.

— Какие эмоции у вас от места, которое занимает клуб?
— Спокойно, с чувством, с толком и расстановкой нужно просто работать и выжать из себя максимум, а там будет, что будет. Точно зацикливаться на этом не стоит, — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о возможном банкротстве клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android