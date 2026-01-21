«Марсель» — «Ливерпуль»: Доминик Собослаи открыл счёт на 45+1-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Марсель» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи открыл счёт на 45+1-й минуте. Ранее первый гол в матче забил нападающий гостей Уго Экитике на 23-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда.

В минувшем туре марсельская команда победила «Юнион» со счётом 3:2, а мерсисайдцы выиграли у «Интера» со счётом 1:0. В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.