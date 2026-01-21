«Продолжай верить». Криштиану Роналду — после 960-го гола в профессиональной карьере

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды над клубом «Дамак» (2:1) в 17-м туре саудовской Про-Лиги. Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия).

«Продолжай стараться, продолжай верить, продолжай сражаться», — написал Криштиану Роналду в соцсети X, опубликовав фотографии с матча.

Португалец отметился голом, который стал для него 960-м в профессиональной карьере. Всего в активе Роналду 16 голов и одна результативная передача в 16 играх чемпионата. В списке лучших бомбардиров турнира он опережает форварда Айвэна Тоуни из «Аль-Ахли» на два мяча.