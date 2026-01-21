«Славия» — «Барселона»: автогол Левандовского помог «Славии» сравнять счёт на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Славия» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В качестве главного арбитра матча выступает Крис Кавана (Ланкашир, Англия). На данный момент счёт 2:2. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник «Славии» Васил Кушей на 10-й минуте. Хавбек «Барселоны» Фермин Лопес счёт сравнял на 34-й минуте. Спустя восемь минут Фермин Лопес сделал дубль и вывел гостей вперёд. На 44-й минуте благодаря автоголу Роберта Левандовского «Славия» сравняла счёт.

Перед этой игрой «Славия» с тремя очками находится на 34-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Барселона» с 10 очками располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре пражская команда уступила «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а каталонский клуб одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). В следующем туре «Славия» встретится с «Пафосом» (28 января), а «Барселона» — с «Копенгагеном» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.