Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков рассказал, есть ли у клуба долги перед игроками

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил, есть ли у самарского клуба долги перед футболистами. Ранее появилась информация о возможном банкротстве самарцев.

— У футболистов все ли обязательства выполняются, нет ли задолженностей со стороны клуба?

— Я полтора года в Самаре и ещё ни разу не было никаких вопросов по зарплате или ещё что‑то. День в день. Здесь футболистам грех жаловаться, —сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В общей сложности в активе Песьякова 38 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых он пропустил 65 мячей и семь раз отыграл «всухую».