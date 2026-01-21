Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков рассказал, есть ли у клуба долги перед игроками

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков рассказал, есть ли у клуба долги перед игроками
Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил, есть ли у самарского клуба долги перед футболистами. Ранее появилась информация о возможном банкротстве самарцев.

— У футболистов все ли обязательства выполняются, нет ли задолженностей со стороны клуба?
— Я полтора года в Самаре и ещё ни разу не было никаких вопросов по зарплате или ещё что‑то. День в день. Здесь футболистам грех жаловаться, —сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В общей сложности в активе Песьякова 38 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых он пропустил 65 мячей и семь раз отыграл «всухую».

Материалы по теме
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: пауза в сезоне поможет исправить наши ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android