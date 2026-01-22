«Атлетик» из Бильбао одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 7-го тура ЛЧ

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Аталанта» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Итоговый счёт — 3:2 в пользу клуба из Бильбао.

Счёт в матче открыл нападающий клуба из Бергамо Джанлука Скамакка на 16-й минуте. На 58-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурусета счёт сравнял. На 70-й минуте нападающий Нико Серрано вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты хавбек Роберт Наварро забил третий мяч «Атлетика». Форвард «Аталанты» Никола Крстович на 88-й минуте сократил отставание в счёте.

«Аталанта» заработала 13 очков и занимает 13-е место. В активе «Атлетика» восемь очков. Клуб из Бильбао располагается на 23-й строчке. В заключительном туре итальянцы сыграют на выезде с «Юнионом», а испанцы примут «Спортинг». Обе игры пройдут в среду, 28 января.