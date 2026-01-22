Скидки
Аталанта — Атлетик Бильбао, результат матча 21 января 2026, счёт 2:3, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетик» из Бильбао одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 7-го тура ЛЧ
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Аталанта» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Итоговый счёт — 3:2 в пользу клуба из Бильбао.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Скамакка – 16'     1:1 Гурусета – 58'     1:2 Серрано – 70'     1:3 Наварро – 74'     2:3 Крстович – 88'    

Счёт в матче открыл нападающий клуба из Бергамо Джанлука Скамакка на 16-й минуте. На 58-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурусета счёт сравнял. На 70-й минуте нападающий Нико Серрано вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты хавбек Роберт Наварро забил третий мяч «Атлетика». Форвард «Аталанты» Никола Крстович на 88-й минуте сократил отставание в счёте.

«Аталанта» заработала 13 очков и занимает 13-е место. В активе «Атлетика» восемь очков. Клуб из Бильбао располагается на 23-й строчке. В заключительном туре итальянцы сыграют на выезде с «Юнионом», а испанцы примут «Спортинг». Обе игры пройдут в среду, 28 января.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии
