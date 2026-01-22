«Челси» — «Пафос»: Кайседо вывел лондонцев вперёд на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Челси» и «Пафос». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Эрик Ламбрехтс (Бельгия). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мойсес Кайседо на 78-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

На данный момент «Челси» с 10 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Пафос» с шестью очками находится на 29-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.