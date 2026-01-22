Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 января, календарь, таблица

В среду, 21 января, состоялись девять встреч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 21 января:
«Карабах» — «Айнтрахт» — 3:2;
«Галатасарай» — «Атлетико» — 1:1;
«Ювентус» — «Бенфика» — 2:0;
«Челси» — «Пафос» — 1:0;
«Марсель» — «Ливерпуль» — 0:3;
«Бавария» — «Юнион» — 2:0;
«Славия» — «Барселона» — 2:4;
«Аталанта» — «Атлетик» — 2:3;
«Ньюкасл» — ПСВ — 3:0.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.