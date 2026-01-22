Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 7-го тура

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 7-го тура
Комментарии

В среду, 21 ноября, завершился 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 21 очком. Команда Микеля Артеты обыграла миланский «Интер» со счётом 3:1.

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 7-го тура

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 7-го тура

Фото: «Чемпионат»

Далее расположились мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси».

«Барселона», «Манчестер Сити», «Интер», «Карабах» и «Боруссия» Дортмунд оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня
Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android