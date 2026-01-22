В среду, 21 ноября, завершился 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 21 очком. Команда Микеля Артеты обыграла миланский «Интер» со счётом 3:1.

Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 7-го тура Фото: «Чемпионат»

Далее расположились мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси».

«Барселона», «Манчестер Сити», «Интер», «Карабах» и «Боруссия» Дортмунд оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.