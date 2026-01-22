Салах проводит 88-й матч за «Ливерпуль» в еврокубках, только у двух игроков больше

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на третье место по количеству матчей за мерсисайдцев в главном клубном турнире Европы. Игра 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» стала для египтянина 88-й. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан.

Как сообщает Opta Sport, Салах сравнялся по числу матчей в турнирах УЕФА за «Ливерпуль» с полузащитником Ианом Каллаганом, защищавшим цвета клуба в 60-е и 70-е годы. Только два экс-футболиста в истории провели больше матчей в еврокубках в составе «Ливерпуля», Стивен Джеррард (111) и Джейми Каррагер (130).

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Его контракт подходит к концу в июне 2027-го.