Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу

37-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сообщил, что на данный момент не думает о завершении карьеры.

«Пока здоровье позволяет, буду играть. Предпосылок к завершению карьеры не вижу. Возраст нормальный, тем более у вратарей долгожители. Пока востребован – буду играть», — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Голкипер выступает за свою нынешнюю команду с июля 2024 года. В общей сложности в активе Песьякова 38 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых он пропустил 65 мячей и семь раз отыграл «всухую».