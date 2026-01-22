«Ювентус» уверенно победил «Бенфику» в 7-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между итальянским «Ювентусом» и португальской «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 55-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте американец Уэстон Маккенни удвоил преимущество туринцев. На 81-й минуте нападающий гостей Вангелис Павлидис не реализовал пенальти.

«Ювентус» набрал 12 очков в семи матчах и располагается в зоне плей-офф. «Бенфика» осталась в нижней части турнирной таблицы с шестью очками. В заключительном туре португальцы сыграют дома с мадридским «Реалом», а итальянцы встретятся на выезде с «Монако». Обе игры пройдут в среду, 28 января.