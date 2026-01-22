Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсель — Ливерпуль, результат матча 21 января 2026, счет 0:3, 7-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи открыл счёт в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Вратарь хозяев поля Херонимо Рульи забил автогол на 72-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Коди Гакпо сделал счёт разгромным.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аномалия «Ливерпуля», исторический матч «Юве» и чудо-камбэк Мусиалы. Главное в еврофутболе
Видео
Аномалия «Ливерпуля», исторический матч «Юве» и чудо-камбэк Мусиалы. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android