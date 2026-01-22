«Ливерпуль» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи открыл счёт в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Вратарь хозяев поля Херонимо Рульи забил автогол на 72-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Коди Гакпо сделал счёт разгромным.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.