«Бавария» победила «Юнион» и вышла в 1/8 финала ЛЧ, Кейн забил дважды за четыре минуты

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между немецкой «Баварией» и бельгийским «Юнионом». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович (Словения). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 52-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче. На 55-й минуте Кейн оформил дубль ударом с пенальти. На 63-й минуте защитник мюнхенцев Ким Мин Джэ получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 81-й минуте Кейн мог забить третий гол, но не реализовал пенальти.

«Бавария» довела количество набранных в розыгрыше очков до 18 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира. В заключительном туре чемпионы Германии встретятся на выезде с ПСВ 28 января. В тот же день «Юнион», у которого по-прежнему шесть набранных очков, сыграет дома с «Аталантой».