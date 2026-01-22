Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Юнион, результат матча 21 января 2026, счёт 2:0, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Бавария» победила «Юнион» и вышла в 1/8 финала ЛЧ, Кейн забил дважды за четыре минуты
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между немецкой «Баварией» и бельгийским «Юнионом». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович (Словения). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Кейн – 52'     2:0 Кейн – 55'    
Удаления: Джэ – 63' / нет

На 52-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче. На 55-й минуте Кейн оформил дубль ударом с пенальти. На 63-й минуте защитник мюнхенцев Ким Мин Джэ получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 81-й минуте Кейн мог забить третий гол, но не реализовал пенальти.

«Бавария» довела количество набранных в розыгрыше очков до 18 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира. В заключительном туре чемпионы Германии встретятся на выезде с ПСВ 28 января. В тот же день «Юнион», у которого по-прежнему шесть набранных очков, сыграет дома с «Аталантой».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Лига Европы, Малкин и Овечкин в НХЛ, теннис, баскетбол и биатлон
Топ-матчи четверга: Лига Европы, Малкин и Овечкин в НХЛ, теннис, баскетбол и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android