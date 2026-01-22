Скидки
Славия — Барселона, результат матча 21 января 2026, счёт 2:4, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Барселона» обыграла «Славию», у Фермина Лопеса — дубль
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Славия» и «Барселона». Встреча проходила на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Матч закончился со счётом 4:2 в пользу каталонского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Славии» Васил Кушей на 10-й минуте. Хавбек «Барселоны» Фермин Лопес счёт сравнял на 34-й минуте. Спустя восемь минут Лопес сделал дубль и вывел гостей вперёд. На 44-й минуте благодаря автоголу Роберта Левандовского «Славия» сравняла счёт. Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вывел гостей вперёд на 64-й минуте. Левандовски забил четвёртый гол команды на 71-й минуте и установил окончательный счёт в матче.

«Славия» с тремя очками находится на 34-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Барселона» с 13 очками располагается на девятой строчке.

В заключительном туре общего этапа ЛЧ «Славия» встретится с «Пафосом» (28 января), а «Барселона» — с «Копенгагеном» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
