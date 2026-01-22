«Челси» минимально обыграл «Пафос» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Окончен матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Пафос». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Мойсес Кайседо на 78-й минуте забил единственный мяч в этой игре.

После этой встречи «Челси» с 13 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Пафос» с шестью очками находится на 30-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.