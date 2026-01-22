Определился второй клуб, обеспечивший себе выход в 1/8 финала ЛЧ-2025/2026

Мюнхенская «Бавария» стала вторым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе участие в 1/8 финала турнира.

В ночь с 21 на 22 января мск мюнхенцы в домашнем матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов переиграли бельгийский «Юнион» со счётом 2:0. После этой игры немецкая команда набрала 18 очков в семи встречах и занимает второе место в турнирной таблице общей группы из 36 клубов.

От зоны выхода в 1/16 финала (девятое место и ниже до 24-го включительно) «Баварию» теперь отделяет пять очков, при этом всем участникам общего группового этапа осталось провести в его рамках лишь один матч.

Первым клубом, досрочно обеспечившим место в топ-8 стал лондонский «Арсенал», возглавляющий сводную таблицу главного еврокубка и прошедший семь туров общего этапа без потерь очков (21).

