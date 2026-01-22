Скидки
«Барселона» установила исторический антирекорд в Лиге чемпионов

«Барселона» пропустила голы в 10 матчах подряд впервые в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, сообщает OptaJose в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Славию» со счётом 4:2.

«Барселона», набравшая 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, в то время как пражская «Славия» с тремя очками идёт на 34-м месте. Свой следующий матч на общем этапе турнира каталонцы проведут 28 января с «Копенгагеном», а чешский коллектив в этот же день сыграет с «Пафосом».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

