«Барселона» установила исторический антирекорд в Лиге чемпионов

«Барселона» пропустила голы в 10 матчах подряд впервые в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, сообщает OptaJose в социальной сети X.

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Славию» со счётом 4:2.

«Барселона», набравшая 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, в то время как пражская «Славия» с тремя очками идёт на 34-м месте. Свой следующий матч на общем этапе турнира каталонцы проведут 28 января с «Копенгагеном», а чешский коллектив в этот же день сыграет с «Пафосом».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.