«Барселона» установила исторический антирекорд в Лиге чемпионов
Поделиться
«Барселона» пропустила голы в 10 матчах подряд впервые в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, сообщает OptaJose в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10' 1:1 Лопес Мартин – 34' 1:2 Лопес Мартин – 42' 2:2 Левандовски – 44' 2:3 Ольмо – 63' 2:4 Левандовски – 71'
В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Славию» со счётом 4:2.
«Барселона», набравшая 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, в то время как пражская «Славия» с тремя очками идёт на 34-м месте. Свой следующий матч на общем этапе турнира каталонцы проведут 28 января с «Копенгагеном», а чешский коллектив в этот же день сыграет с «Пафосом».
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
- 22 января 2026
-
02:16
-
01:55
-
01:43
-
01:36
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:05
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:22
- 21 января 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:44
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:00