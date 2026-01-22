Скидки
Стали известны ещё два клуба, досрочно вылетевшие из Лиги чемпионов

Стали известны ещё два клуба, досрочно вылетевшие из Лиги чемпионов
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января прошли заключительные матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились ещё две команды, досрочно вылетевшие из главного европейского турнира.

Так, чешская «Славия», уступившая «Барселоне» (2:4), набрала лишь три очка после семи встреч и потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Последнее (24-е) место, дающее право участвовать в 1/16 финала, занимает «Олимпиакос». В его активе восемь очков за тур до окончания общего этапа. Ранее стало известно, что «Айнтрахт», проигравший «Карабаху» (2:3), также не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. У немецкой команды четыре очка после семи встреч.

Вчера, в ночь с 20 на 21 января, досрочно потеряли шансы на выход в стыковой раунд ЛЧ испанский «Вильярреал» и казахстанский «Кайрат». У всех остальных клубов ещё есть теоретические шансы подняться в топ-24 по итогам общего этапа турнира.

