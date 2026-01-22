Скидки
Президент Азербайджана: назначенные УЕФА судьи пытаются помешать победному пути «Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал пост после победы «Карабаха» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с яркой победой над «Айнтрахтом» на основном этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это уже не первый случай, когда назначенные УЕФА судьи своими необъективными и сомнительными решениями пытаются помешать победному пути «Карабаха». Надеюсь, УЕФА прояснит, кем и на каких основаниях был назначен этот арбитр. Справедливость и несгибаемый дух невозможно сломить. Да здравствует «Карабах», — написал Алиев на личной странице в своей социальной сети.

На данный момент «Карабах» занимает 18-е место в общем этапе Лиги чемпионов, набрав 10 очкам.

