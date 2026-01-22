Президент Азербайджана: назначенные УЕФА судьи пытаются помешать победному пути «Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал пост после победы «Карабаха» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (3:2).
«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с яркой победой над «Айнтрахтом» на основном этапе Лиги чемпионов!
Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это уже не первый случай, когда назначенные УЕФА судьи своими необъективными и сомнительными решениями пытаются помешать победному пути «Карабаха». Надеюсь, УЕФА прояснит, кем и на каких основаниях был назначен этот арбитр. Справедливость и несгибаемый дух невозможно сломить. Да здравствует «Карабах», — написал Алиев на личной странице в своей социальной сети.
На данный момент «Карабах» занимает 18-е место в общем этапе Лиги чемпионов, набрав 10 очкам.
