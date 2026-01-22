«Ничего у «Рубина» с этим тренером не выйдет». Гришин раскритиковал назначение Артиги

Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и московского «Динамо» Александр Гришин высказался о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба после ухода с аналогичной должности Рашида Рахимова.

«С Рахимова в «Рубине» спросили больше, чем надо. Тренеру всегда можно предъявить претензии при желании. Есть игра, а где результат? Есть результат, а почему игры нет? Вот так и делают. Сейчас говорят, будто Артига поставит «Рубину» испанский футбол, хотя в «Химках» никакого испанского футбола он не поставил. При том, что у него тогда в составе были Вера, Бакаев, Руденко… Мне кажется, ничего у «Рубина» с этим тренером не выйдет. В нынешнем «Рубине» нет футболистов под яркий атакующий футбол. Далеко не факт, что Артиге дадут возможности для трансферов, которые он захочет сделать», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В июне прошлого года Артига возглавил клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы. В России специалист работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине». На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

