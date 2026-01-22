Определились 15 из 24 команд, которые точно сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По итогам этого тура 15 клубов гарантировали себе место в топ-24 и выход в плей-офф турнира.

Этими командами стали «Арсенал», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Аталанта», «Интер», «Ювентус». Отметим, «Арсенал» и «Бавария» уже обеспечили выход в 1/8 финала. Лондонцы не опустятся ниже второго места, мюнхенцы — ниже четвёртого.

Матчи 8-го, заключительного, тура общего этапа пройдут в среду, 28 января. Все игры начнутся в одно и то же время. Старт запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме Стали известны ещё два клуба, досрочно вылетевшие из Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: