Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Марселем»

Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Марселем»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

«Я очень хорошо понимаю, почему у нас нет стабильности. В основном это связано с тем, когда игра более открытая, когда футболисты могут продвигать мяч между линиями, когда задействованы тактика и они показывают, насколько они сильны. Это совершенно другая история по сравнению с матчами против низкого блока.

Против низкого блока нужны совсем иные качества. Здесь уже не так важно, что ты подготовил перед игрой. Ты просто много владеешь мячом, доходишь до последней трети поля, и что-то должно произойти.
Нельзя сравнивать это с сегодняшним матчем, когда обе команды пытаются выходить из обороны через пас и прессинговать. Все игры в этом сезоне, где ситуация была именно такой, мы проводили очень хорошо. Во многих из них мы добивались результата, хотя проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», — приводит слова Слота Daily Mail.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Материалы по теме
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android