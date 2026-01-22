Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Марселем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0).

«Я очень хорошо понимаю, почему у нас нет стабильности. В основном это связано с тем, когда игра более открытая, когда футболисты могут продвигать мяч между линиями, когда задействованы тактика и они показывают, насколько они сильны. Это совершенно другая история по сравнению с матчами против низкого блока.

Против низкого блока нужны совсем иные качества. Здесь уже не так важно, что ты подготовил перед игрой. Ты просто много владеешь мячом, доходишь до последней трети поля, и что-то должно произойти.

Нельзя сравнивать это с сегодняшним матчем, когда обе команды пытаются выходить из обороны через пас и прессинговать. Все игры в этом сезоне, где ситуация была именно такой, мы проводили очень хорошо. Во многих из них мы добивались результата, хотя проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», — приводит слова Слота Daily Mail.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).