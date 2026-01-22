Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» высказались о травме Педри. Испанец хромал, когда покидал поле в матче ЛЧ

В «Барселоне» высказались о травме Педри. Испанец хромал, когда покидал поле в матче ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил состояние полузащитника каталонцев Педри после победы в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со «Славией» (4:2). 23-летний испанец провёл на поле 61 минуту и был заменён после повреждения на Даниэля Ольмо.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«К сожалению, не знаю, как дела у Педри. Очевидно, что у него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим, как будет дальше. Будем ждать тесты», — приводит слова Флика издание Marca.

Отметим, на портале Transfermarkt появилась информация, что у Педри травма подколенного сухожилия, из-за которой он будет недоступен для игр до 9 марта.

В 25 матчах нынешнего клубного сезона Педри забил два гола и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость игрока составляет € 140 млн.

Материалы по теме
«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя
«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android