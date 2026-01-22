В «Барселоне» высказались о травме Педри. Испанец хромал, когда покидал поле в матче ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил состояние полузащитника каталонцев Педри после победы в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со «Славией» (4:2). 23-летний испанец провёл на поле 61 минуту и был заменён после повреждения на Даниэля Ольмо.

«К сожалению, не знаю, как дела у Педри. Очевидно, что у него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим, как будет дальше. Будем ждать тесты», — приводит слова Флика издание Marca.

Отметим, на портале Transfermarkt появилась информация, что у Педри травма подколенного сухожилия, из-за которой он будет недоступен для игр до 9 марта.

В 25 матчах нынешнего клубного сезона Педри забил два гола и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость игрока составляет € 140 млн.