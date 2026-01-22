В «Барселоне» высказались о травме Педри. Испанец хромал, когда покидал поле в матче ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил состояние полузащитника каталонцев Педри после победы в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со «Славией» (4:2). 23-летний испанец провёл на поле 61 минуту и был заменён после повреждения на Даниэля Ольмо.
«К сожалению, не знаю, как дела у Педри. Очевидно, что у него проблемы с задней поверхностью бедра, посмотрим, как будет дальше. Будем ждать тесты», — приводит слова Флика издание Marca.
Отметим, на портале Transfermarkt появилась информация, что у Педри травма подколенного сухожилия, из-за которой он будет недоступен для игр до 9 марта.
В 25 матчах нынешнего клубного сезона Педри забил два гола и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость игрока составляет € 140 млн.
- 22 января 2026
-
03:57
-
03:55
-
03:35
-
03:18
-
03:01
-
02:55
-
02:47
-
02:16
-
01:55
-
01:43
-
01:36
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:05
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:22
- 21 января 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:44
-
23:37