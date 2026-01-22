Скидки
Левандовски повторил достижение Роналду и ещё трёх легенд футбола в Лиге чемпионов

Левандовски повторил достижение Роналду и ещё трёх легенд футбола в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл свой 16-й сезон с голами в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Раулем и Томасом Мюллером, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

Больше сезонов с голами только у Лионеля Месси и Карима Бензема – оба по 18.

Левандовски забил гол в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2).

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

