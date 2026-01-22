Левандовски повторил достижение Роналду и ещё трёх легенд футбола в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл свой 16-й сезон с голами в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Раулем и Томасом Мюллером, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Больше сезонов с голами только у Лионеля Месси и Карима Бензема – оба по 18.

Левандовски забил гол в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2).

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.