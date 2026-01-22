Левандовски повторил достижение Роналду и ещё трёх легенд футбола в Лиге чемпионов
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл свой 16-й сезон с голами в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Раулем и Томасом Мюллером, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10' 1:1 Лопес Мартин – 34' 1:2 Лопес Мартин – 42' 2:2 Левандовски – 44' 2:3 Ольмо – 63' 2:4 Левандовски – 71'
Больше сезонов с голами только у Лионеля Месси и Карима Бензема – оба по 18.
Левандовски забил гол в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2).
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.
Комментарии
- 22 января 2026
-
03:57
-
03:55
-
03:35
-
03:18
-
03:01
-
02:55
-
02:47
-
02:16
-
01:55
-
01:43
-
01:36
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:05
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:22
- 21 января 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:44
-
23:37