Все шесть команд из АПЛ обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Все шесть команд из АПЛ обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

За тур до завершения общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 все шесть представителей английской Премьер‑лиги обеспечили себе выход в плей‑офф.

При этом «Арсенал», располагающийся на первой строчке в турнирной таблице общего этапа, уже напрямую вышел в 1/8 финала. Остальные английские команды — «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» — пока гарантировали лишь место в стыковом раунде.

Напомним, Англия получила дополнительную пятую квоту по итогам прошлогоднего рейтинга УЕФА. Так место в ЛЧ получил «Ньюкасл». «Шпоры», завершившие сезон-2024/2025 АПЛ на 17-м месте попали в розыгрыш в качестве победителя Лиги Европы УЕФА.

Определились 15 из 24 команд, которые точно сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Победители футбольных турниров-2025:

