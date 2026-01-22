Только один игрок из Ла Лиги был старше Левандовского, когда забивал гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол и отдал два результативных паса в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2), благодаря чему стал вторым по возрасту футболистом из Ла Лиги, когда-либо отличавшийся мячом в главном еврокубковом турнире.
Как сообщает статистический портал Opta Sport, на момент гола возраст польского форварда составлял 37 лет и 153 дней. Самым возрастным в данном рейтинге игроком из Ла Лиги является Серхио Рамос, который забивал в составе «Севильи» в декабре 2023 года с «Лансом» (1:2). Тогда ему было 37 лет и 257 дней.
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативных передач.
