Только один игрок из Ла Лиги был старше Левандовского, когда забивал гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол и отдал два результативных паса в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2), благодаря чему стал вторым по возрасту футболистом из Ла Лиги, когда-либо отличавшийся мячом в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, на момент гола возраст польского форварда составлял 37 лет и 153 дней. Самым возрастным в данном рейтинге игроком из Ла Лиги является Серхио Рамос, который забивал в составе «Севильи» в декабре 2023 года с «Лансом» (1:2). Тогда ему было 37 лет и 257 дней.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативных передач.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

