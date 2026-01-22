Тренер «Карабаха» отреагировал на работу судей в ЛЧ, упомянув президента Азербайджана

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отреагировал на работу судей в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (3:2).

«Работа судей? Думаю, дополнительных комментариев не требуется. В том эпизоде с назначением пенальти я тоже, как и вы, разозлился, но быстро взял себя в руки (смеётся). Это нормально, в футболе такое бывает. Очень развернутый, подробный и правильный ответ уже дал сам господин президент. Ещё раз благодарю его», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана заявил, что назначенные УЕФА судьи пытаются помешать победному пути «Карабаха» своими необъективными и сомнительными решениями.

Отметим, на 78-й минуте встречи при счёте 1:1 главный арбитр встречи Сандро Шерер назначил пенальти в ворота азербайджанской команды. Ранее за похожий фол судья 11-метровый в ворота немецкой команды ставить не стал.