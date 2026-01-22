Тренер «Карабаха» отреагировал на работу судей в ЛЧ, упомянув президента Азербайджана

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отреагировал на работу судей в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (3:2).
«Работа судей? Думаю, дополнительных комментариев не требуется. В том эпизоде с назначением пенальти я тоже, как и вы, разозлился, но быстро взял себя в руки (смеётся). Это нормально, в футболе такое бывает. Очень развернутый, подробный и правильный ответ уже дал сам господин президент. Ещё раз благодарю его», — приводит слова Гурбанова Azerisport.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана заявил, что назначенные УЕФА судьи пытаются помешать победному пути «Карабаха» своими необъективными и сомнительными решениями.
Отметим, на 78-й минуте встречи при счёте 1:1 главный арбитр встречи Сандро Шерер назначил пенальти в ворота азербайджанской команды. Ранее за похожий фол судья 11-метровый в ворота немецкой команды ставить не стал.
- 22 января 2026
-
03:57
-
03:55
-
03:35
-
03:18
-
03:01
-
02:55
-
02:47
-
02:16
-
01:55
-
01:43
-
01:36
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:05
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:22
- 21 января 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:44
-
23:37