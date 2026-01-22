Тренер «Карабаха» объяснил победу в матче ЛЧ, приблизившую азербайджанцев к плей-офф

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о победе своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (3:2).

«Хочу поздравить наших болельщиков. Действительно, они заслуживали эту победу. Во всех матчах они были с нами. Возможно, у нас есть болельщики, которые хотели этой победы даже больше, чем мы сами. Их молитвы принесли нам большой успех. Поздравляю своих футболистов — они проделали огромную работу. Для победы они проявили не только желание и агрессию, но и сыграли дисциплинированно. Той дисциплины, которой не было в некоторых матчах ЛЧ ранее, хватило. Мы увидели, как команда до конца сохраняла дисциплину и верила в победу. Мы очень рады — и футболисты, и болельщики, и весь азербайджанский футбол.

Чудо? Я верю в победы. В мировой практике мы это видели: команды, которые считались слабыми, обыгрывают большие клубы. В целом я верю в такие вещи.

Проведи мы ещё одну товарищескую игру, команда была бы в более оптимальной форме. Времени у нас было мало. Но мы постарались максимально улучшить наши сильные стороны. С учетом соперника добавили несколько мелких деталей. К счастью, все сработало. Команда хорошо подготовилась. Победа получилась очень красивой, все три гола были великолепны. Но для меня особенно приятно, что мы добились этого хорошей игрой и качественными атаками. Мы старались играть проще, свободнее, увереннее и смелее. После матча с «Аяксом» футболисты были очень расстроены. Мы оставили это позади и говорили о том, чтобы максимально использовать свой шанс. Я доволен тем, что мы еще больше улучшили качество нашей игры», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

На данный момент «Карабах» занимает 18-е место в общем этапе Лиги чемпионов, набрав 10 очкам. «Айнтрахт» набрал лишь четыре очка и потерял даже математические шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.