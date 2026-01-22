Джеррад раскритиковал тренера «Ливерпуля» Слота за слова после матча с «Марселем»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота за слова после матча с «Марселем» (3:0), в которых он объяснил, почему у команды нет стабильности в нынешнем сезоне.

«Ему нужно перестать постоянно говорить о низком блоке. Низкие блоки были у соперников «Ливерпуля» ещё тогда, когда я играл, и за многие годы до этого. Так было всегда: команды будут делать всё возможное, чтобы остановить «Ливерпуль». Ключ — в поиске решений. У тебя есть нужные игроки. Тогда матчи против низкого блока будут заканчиваться победами, а не ничьими. Это никуда не денется. В выходные они снова столкнутся с низким блоком в игре с «Борнмутом». Нужно быть беспощадными, и лидеры команды обязаны выходить на первый план и забивать голы, чтобы выигрывать такие матчи», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).