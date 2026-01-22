Скидки
Джеррад раскритиковал тренера «Ливерпуля» Слота за слова после матча с «Марселем»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота за слова после матча с «Марселем» (3:0), в которых он объяснил, почему у команды нет стабильности в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

«Ему нужно перестать постоянно говорить о низком блоке. Низкие блоки были у соперников «Ливерпуля» ещё тогда, когда я играл, и за многие годы до этого. Так было всегда: команды будут делать всё возможное, чтобы остановить «Ливерпуль». Ключ — в поиске решений. У тебя есть нужные игроки. Тогда матчи против низкого блока будут заканчиваться победами, а не ничьими. Это никуда не денется. В выходные они снова столкнутся с низким блоком в игре с «Борнмутом». Нужно быть беспощадными, и лидеры команды обязаны выходить на первый план и забивать голы, чтобы выигрывать такие матчи», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

