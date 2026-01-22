Радимов: «Зениту» будет не так просто в матче с «Шанхай Порт»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о сопернике «Зенита» на зимних сборах китайском «Шанхай Порт».

«Со слов Леонида Слуцкого, с которым я общался, уровень китайского футбола достаточно высокий. На данной стадии подготовки «Зениту» будет не так просто против такого соперника. Спортивный результат матча на сборах важен для игроков скамейки и молодежи. Основа может поберечь себя для сезона, но резервистам необходимо показать свои лучшие возможности, — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня 22 января, начало – 19:30 мск.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на второе месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко.