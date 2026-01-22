Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: «Зениту» будет не так просто в матче с «Шанхай Порт»

Радимов: «Зениту» будет не так просто в матче с «Шанхай Порт»
Комментарии

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о сопернике «Зенита» на зимних сборах китайском «Шанхай Порт».

«Со слов Леонида Слуцкого, с которым я общался, уровень китайского футбола достаточно высокий. На данной стадии подготовки «Зениту» будет не так просто против такого соперника. Спортивный результат матча на сборах важен для игроков скамейки и молодежи. Основа может поберечь себя для сезона, но резервистам необходимо показать свои лучшие возможности, — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня 22 января, начало – 19:30 мск.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на второе месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко.

Материалы по теме
Фото
Три игрока из второй команды присоединились к «Зениту» на сборах в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android