«Все квартиры на маме». Бывшая супруга Аршавина — о суде с футболистом

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, выразила недовольство тем, что футболист судится с ней и с экс-возлюбленной Юлией Барановской, с которой у Андрея трое совместных детей.

«У Юли с расставания с Андреем прошло больше 10 лет. У меня — семь. И ты опять напоминаешь о себе. Достаточно того, что мы видим тебя в СМИ. Но ты опять напоминаешь о себе и с нами судишься. Все квартиры, которые у него есть в Питере, на маме. Все деньги, которые он заработал, играя в футбол, тоже у мамы», — сказала Аршавина в шоу «Хватит слухов!» на телеканале «ТВ-Центр».

Напомним, Алиса и Андрей поженились в 2016 году, а в 2019 году стало известно об их разводе. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас восемь лет.