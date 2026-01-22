Скидки
Анатолий Тимощук рассказал о подготовке «Зенита» перед первой игрой на сборах

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о подготовке к первому контрольному матчу на зимних тренировочных сборах с китайским «Шанхай Порт». Встреча состоится сегодня, 22 января.

«Всё по плану: двухразовые тренировки, и неважно, матч завтра или нет. Мы взяли ребят из «Газпром»-Академии, чтобы они нам немного помогли в этом спарринге. Работаем под нагрузками для того, чтобы футболисты быстрее адаптировались, быстрее набрали физические кондиции. Как обычно, мы поделились на группы и в этих группах работаем. Естественно, ребята в первой группе всегда жалуются, что им приходится тяжелее всех, но приходится объяснять, показывать, почему всё так, а не по-другому (улыбается).

Почему матч будет в три тайма по 30 минут? Прежде всего, на данном этапе для игроков оптимально по 30 минут сыграть. Каждый сыграет по тайму, а затем мы уже посмотрим, кому больше нагрузка нужна, а кому меньше. На сборах часто такие форматы практикуются, мы раньше нечасто этим пользовались, но сейчас решили попробовать», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

