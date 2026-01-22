«После перерыва всё выглядело хорошо». Компани — о матче «Баварии» с «Юнионом» в ЛЧ

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Юнионом». «Бавария» одержала победу со счётом 2:0.

«Это Лига чемпионов — здесь не бывает легко. Я бы не сказал, что в первом тайме соперник был лучше. У нас тоже были моменты, но нам не хватало темпа. Несмотря на удаление, во втором тайме мы, на мой взгляд, сыграли очень хорошо. Для меня это был явный шаг вперёд в плане качества игры. Команда отреагировала очень уверенно. До перерыва этого было недостаточно, но после него всё выглядело хорошо», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.