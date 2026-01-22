«Здоровья, сил и победы в борьбе с болезнью». ЦСКА поздравил Алдонина с днём рождения

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего футболиста армейцев Евгения Алдонина с днём рождения. Сегодня, 22 января, Алдонину исполняется 46 лет. Ранее стало известно, что у экс-игрока армейцев выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии.

«Поздравляем Евгения Алдонина с днём рождения! Желаем Жене здоровья, сил и победы в борьбе с болезнью. Женя, мы с тобой!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.