Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил погодные условия на сборах в Катаре

Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о погодных условиях на сборах в Дохе (Катар).

— Дуглас, сегодня очень ветрено в Дохе. Каково это — тренироваться в таких условиях?
— Немного непривычно. Мы, когда ехали сюда, думали, что даже жарко будет. Но по вечерам зима нас догоняет — здесь, конечно, прохладно. Но ничего, это не мешает нам интенсивно и качественно тренироваться, первые дни проходят под хорошими нагрузками. И этот первый период очень важен для того, чтобы следующая часть сборов проходила по нашему плану, чтобы все наши цели были выполнены, — приводит слова Сантоса официальный сайт клуба.

