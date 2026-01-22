Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Баварии» Кейн: любая победа в Лиге чемпионов — хорошая победа

Форвард «Баварии» Кейн: любая победа в Лиге чемпионов — хорошая победа
Комментарии

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Юнионом». «Бавария» одержала победу со счётом 2:0. Кейн оформил дубль, забив на 52-й и 55-й минутах. Второй гол — с пенальти. «Бавария» осталась в меньшинстве после удаления Кима Мин Джэ на 63-й минуте. Кейн не забил пенальти на 81-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Кейн – 52'     2:0 Кейн – 55'    
Удаления: Джэ – 63' / нет

«Это была хорошая победа. Любая победа в Лиге чемпионов — хорошая победа. В первом тайме мы действовали не так остро, как обычно в этом сезоне. И с мячом, и без мяча нам немного не хватало энергии, из-за чего возникали определённые трудности», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

