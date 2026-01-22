Скидки
Анатолий Тимощук оценил состояние футболистов «Зенита» на первом зимнем сборе

Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нагрузках на первом зимнем тренировочном сборе и оценил состояние игроков.

— Многие футболисты и тренеры по физподготовке на этих сборах говорят, что результаты чуть лучше, чем в прошлом году, нагрузки переносятся легче. Насколько вы это ощущаете?
— Я думаю, что многие ребята готовились, и видно, что они приехали в хорошем состоянии. Кто-то тренировался, кто-то бегал, кто-то выполнял то задание, которое мы им дали в отпуске. Я думаю, что те, кто сознательно это делал больше, чувствуют себя намного легче. Мы видим много высказываний тренеров РПЛ о том, что первые дни — самые важные для того, чтобы заложить базу, выносливость, физическое состояние. Поэтому мы на жалобы ребят не реагируем. Слушаем, объясняем, но работу делаем. Я думаю, что это самое главное, — приводит слова Тимощука официальный сайт клуба.

